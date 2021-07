Secondo dibattito a Sinnai sul tema pineta organizzato, come il precedente svoltosi a giugno, dal laboratorio socio culturale "Officina 2030" costituito da Paride Casula, Katiuscia Concas, Alessandro Orrù, Gianni Falqui, Francesca Serreli, Bebetto Olla, Roberto Loi e Aurora Cappai.

Nel primo incontro hanno parlato il sindaco Tarcisio Anedda e i componenti dell'associazione che avevano messo in evidenza le potenzialità di questo enorme spazio di verde all'interno della Città metropolitana di Cagliari e per il quale esiste una proposta di legge del consigliere regionale Cesare Moriconi per istituire il Parco "Foresta Campidano".

Il nuovo appuntamento (dei tre in programma) è previsto per il 22 luglio a Sinnai nella pinacoteca di via Colletta, sul tema "La mia Pineta”. Questa volta a parlare saranno i cittadini e le associazioni locali, chiamati a dare il loro contributo per l'individuazione di priorità, necessità ed eventuali soluzioni.

