In Consiglio comunale a Sinnai si è parlato dello statuto della Fondazione Polisolidale con la presentazione di una mozione della minoranza e con interventi di Ruben Tremulo, Sara Uda, Roberto Loi, Paolo Usai, Aldo Lobina, Walter Zucca, Roberto Demontis e della sindaca Barbara Pusceddu.

La mozione della minoranza, su "Indirizzo al sindaco per la modifica urgente dello Statuto della Fondazione Polisolidale e divieto di rinnovo o conferimento di incarichi basati sulle vigenti norme statutarie", non è passata: è stata respinta con 11 voti della minoranza contro i quattro dell'opposizione. In merito in precedenza la consigliera Sara Uda aveva presentato una interrogazione per conoscere la posizione del Comune sulla vicenda. Si è saputo di una richiesta di chiarimenti avanzata all'Anac per capire con quale criterio deve essere eletto il direttore generale della stessa Polisolidale: un incarico da rinnovare periodicamente, oppure la nomina è unicamente legata alla validità del lavoro e dai risultati ottenuti. Ed è quello che ha spinto la minoranza a presentare la mozione, respinta dal Consiglio. Non resta che attendere la risposta dell'Anac.

In Consiglio è arrivato anche l'ordine del giorno proposto dalla minoranza sul tema "Esame e dibattito sul risultato del rimboschimento a Cirronis Bellavista, a Bucca Arrubia e nelle altre sedi interessate dal finanziamento del Pnrr".

Un problema del quale si parla da tempo ed un tema illustrato dal consigliere Aldo Lobina, con una documentazione fotografica e con i risultati di alcuni sopralluoghi, uno effettuato anche con Roberto Loi: è stato detto ancora una volta che il numero delle piante attecchite è largamente inferiore alle previsioni e quindi di un progetto che non ha avuto i risultati attesi. Lobina ha detto che si potrebbe fare un sopralluogo di tutto il Consiglio assieme a dei tecnici. Sono intervenuti anche i consiglieri Aurora Cappai, Paolo Usai, Roberto Loi, Ruben Tremulo, Walter Zucca e gli assessori Michela Matta, Katiuscia Concas e la sindaca Barbara Pusceddu. Non si è arrivati ad alcun voto come sollecitato da Zucca («Vogliamo capire cosa si prospetta per l'immediato futuro»). Durante il dibattito si è parlato anche di possibili nuovi interventi con la messa in opera di nuove piantine come è stato fatto anche di recente. Si riuscirà a trovare una soluzione per salvare il cantiere?

© Riproduzione riservata