I cinghiali continuano ad avvicinarsi all’ingresso della pineta di Sinnai ma anche fuori, raggiungendo persino diverse zone periferiche del paese alla ricerca probabilmente di cibo e di acqua.

Un fenomeno forse in riduzione. Fatto è che come già successi negli anni scorsi, ci sarebbero stati nuovi avvistamenti anche nelle vicinanze del vecchio cimitero.

Il consigliere del gruppo di minoranza “Uniti per Sinnai”, Cosimo Lai ha portato il problema in Consiglio comunale chiedendo di sapere cosa il Comune stia facendo per dare una soluzione al problema.

Tra gli obiettivi quello di mettere fine al foraggiamento degli animali selvatici anche all’interno della pineta.

«Proprio il foraggiamento-ha detto l’assessora all’Ambiente Michela Matta- porta alla riproduzione incontrollata degli animali selvatici. Intanto, a breve, verrà installata la cartellonistica con la normativa sul divieto di foraggiamento dei cinghiali e con l’invito a chi si prende cura della colonia felina presente in pineta, a non lasciare residui di cibo nel terreno per evitare di attirare gli altri animali. Lo stesso invito vale per le persone che usufruiscono dei tavolini da picnic. La polizia municipale e la forestale vigileranno in merito. Se la situazione non dovesse migliorare, si valuteranno soluzioni alternative assieme alla stessa Forestale».

© Riproduzione riservata