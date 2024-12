Si è concluso questa sera intorno alle 20 l’intervento di ricerca e soccorso per quattro giovani escursionisti che hanno perso l'orientamento in località Santa Barbara, a Sinnai.

I quattro, in contatto telefonico, sono stati raggiunti dalla squadra di soccorso e dalla squadra specializzata Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del fuoco di Cagliari, che li ha trovati fuori dal sentiero e riaccompagnati in un luogo sicuro.

Con loro anche un cane che era stato smarrito, e che i vigili del fuoco hanno restituito al legittimo proprietario grazie alla medaglietta attaccata al collare.

