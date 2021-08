Sant'Elena in pellegrinaggio notturno, domani, fra le campagne di Sinnai. Il tutto nel rispetto delle norme anti Covid con distanziamento e con i fedeli che dovranno indossare la mascherina.

Per domani, martedì, alle 21 è in programma una messa nella parrocchia di Santa Barbara. Seguirà il pellegrinaggio col simulacro della Santa da Sinnai alla sua chiesetta campestre, immersa fra vigneti e, mandorli e ulivi secolari dove si arriverà a tarda notte. Mercoledì alle 9,30 messa in campagna dedicata ai soci defunti e e a monsignor Giovanni Cadeddu, figura nobilissima di sacerdote e di studioso della lingua e della cultura sarda, scomparso anni fa. Alle 20.15, la messa in onore di SantElena. Il parroco don Alberto Pistolesi celebrerà all'aperto, nel parco adiacente la chiesetta, ricostruita negli anni Trenta. La messa sarà dedicata a chi porta il nome di Elena.

Giovedì alle 19,30 ancora una messa nel sagrato di campagna e, alle 20,30, la processione col rientro della Santa alla parrocchia di Santa Barbara.

La sagra di Sant'Elena è fra le più importanti fra quelle che si celebrano nel territorio. Per il secondo anno consecutivo si celebra con le norme anti Covid. Sino al 2019 la sagra era caratterizzata anche da grandi appuntamenti civili fra cultura, folk, spettacoli musicali e con la sagra dei dolci e delle mandorle. La speranza è che presto si torni alla normalità.

