Sinnai in festa per Santa Vittoria e Sant'Agnese. Oggi la giornata clou della sagra con la messa mattutina celebrata dal parroco padre Gabriele Biccai. Alle 19 verrà celebrata la messa serale nella chiesetta di Santa Vittoria, cui seguirà la processione in onore di Santa Vittoria, accompagnata dalla banda Musicale Giuseppe Verdi di Sinnai, che attraverserà le vie del paese, seguendo un lungo itinerario. Lunedì 22 giugno, si svolge invece la festa di Sant’Agnese, con una Messa serale animata ancora dal Coro Santa Vittoria.

I festeggiamenti civili sono iniziati venerdì con una gara poetica con gli improvvisatori Uda Marcello, Monni Marco, Melis Bruno e Atzeri Lello. Alla chitarra Luca Tiddia. Ieri si è svolta la 28esima "Sagra de Sa Tundidroxia" (la tosatura delle pecore ), con la degustazione di prodotti tipici: malloreddus, carne di pecora in umido, pane sardo, formaggi, salumi e vino. La serata si conclude col concerto live “Perdersi all’Infinito” con Marco Carta. Per stasera 21 giugno, è in programma l'esibizione dei Freevival Band. Domani, 22 giugno, la chiusura della festa con Street Energy alle 21,30, uno spettacolo di danza a cura della scuola Training & Dance Studio ASD. Nei locali dell’oratorio può ancora essere ammirata una mostra curata dall’Università della Terza età, con esposizioni di hobbisti e una sezione speciale a cura Paolo Mereu. Il presidente dei festeggiamenti

Gian Luigi Atzeri e il parroco Padre Gabriele Biccai ringraziano tutta la comunità, le associazioni di volontariato, le forze dell’ordine e tutti i collaboratori per il prezioso contributo dato alla realizzazione dell’evento.

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