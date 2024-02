Domani mattina a Sinnai è in programma la seconda giornata di cleanup (pulizia), organizzata dall’associazione Plastic Free Odv Onlus, col patrocinio del Comune, per informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. L’appuntamento è in via Libertà 78, alle 10.30. L’obiettivo è quello di liberare gli spazi pubblici da plastica e rifiuti e lanciare un messaggio alla comunità: unendo le forze, è davvero possibile fare la differenza per l’ambiente.

La prima giornata è stata un successo di adesioni con la raccolta di diversi quintali di rifiuti. Muniti di guanti e sacchi, i tanti volontari si sono di divisi in piccoli gruppi per ripulire l’area designata.

© Riproduzione riservata