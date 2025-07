Un ponte tra sociale e innovazione, un’occasione per i giovani quartesi, per anticipare la concorrenza entrando ora nel mondo dell’intelligenza artificiale, capire come gestirla, come sfruttarne il potenziale, e guardare al futuro con consapevolezza e competenza. Un obiettivo possibile grazie al laboratorio “AI Generativa”, promosso dal Comune di Quartu Sant’Elena in collaborazione con C22 Consulting.

Il percorso gratuito di alfabetizzazione in intelligenza artificiale avrà inizio a settembre e durerà 3 mesi, con lezioni in presenza, nella sede messa a disposizione dall’amministrazione comunale, completate dai collegamenti on line. Il corso è aperto ai diplomati disoccupati (ma anche diplomandi) tra i 18 e i 30 anni residenti a Quartu. «L’intelligenza artificiale non è ancora molto conosciuta ma è già presente nella nostra vita, e in un futuro ormai prossimo lo sarà sempre di più - commenta l’Assessore ai Servizi sociali e alle Politiche generazionali del Comune di Quartu Marco Camboni -. Si rende sempre più necessario conoscerla, saperla amministrare, e imparare a farlo ora può dare un bel vantaggio ai giovani. Per questo abbiamo voluto offrire questa opportunità ai nostri ragazzi, che potranno formarsi realmente, acquisire skill subito spendibili e sentirsi stimolati dalla possibilità di avere una ‘patente’ di questo tipo».

Il percorso pratico e innovativo per entrare nel mondo dell’AI Generativa permetterà di scoprire come utilizzarla per creare contenuti digitali e come comunicare in modo efficace e valorizzare il proprio territorio, in particolare riguardo la cultura e gli eventi locali. Un’esperienza che, al di là dell’attestato di partecipazione rilasciato al termine del percorso, garantirà competenze reali e spendibili. “Conoscere il potenziale dell’intelligenza artificiale generativa, saper maneggiare tools ormai indispensabili significa aprirsi a nuove, più concrete prospettive di lavoro. Ci aspettiamo quindi grande partecipazione da parte dei quartesi, perché è un’opportunità da cogliere assolutamente” aggiunge con convinzione l’esponente della Giunta Milia.

Per partecipare alla selezione è necessario inviare la candidatura, completa di tutta la documentazione accessoria - autocertificazione di residenza, stato di disoccupazione, documento di identità e curriculum vitae - alla mail candidaturelabai@c22.consulting. La scadenza è fissata per il 20 luglio.

© Riproduzione riservata