Il Comune di Sinnai ha bandito il concorso per l’assunzione di un agente di Polizia locale per consentire il turnover per il pensionamento, dal prossimo mese di novembre, dell'assistente superiore Salvatore Zuncheddu, in servizio dal 1984. Soddisfazione è stata espressa dal comandante, capitano Giuseppe Fiori. «Una buona notizia. In realtà la dotazione organica della Polizia Locale di Sinnai dovrebbe essere di ventidue unità più il personale stagionale. Attualmente siamo esattamente la metà».

Fiori fa anche il punto del lavoro fatto durante l'estate. «Nonostante la carenza di personale, al termine della stagione balneare, che per il Comando di Sinnai rappresenta un periodo di sovraccarico di lavoro, siamo stati in grado di garantire i servizi essenziali sia nel centro abitato che nelle frazioni di Solanas e Torre delle Stelle».

«E’ un punto fermo del nostro programma», afferma il sindaco Maria Barbara Pusceddu, «quello di dedicare una particolare attenzione alle nostre frazioni marine, con la previsione, già dalla prossima stagione balneare, di un potenziamento del servizio con una sede decentrata della Polizia locale e per la quale saranno assunti degli Agenti dedicati, per consentire un più efficace controllo e monitoraggio di polizia ambientale e della viabilità».

In effetti il bando di concorso indetto prevede proprio la possibilità di assumere il personale stagionale con sede di lavoro a Solanas. La novità del bando è la previsione di una prova di efficienza fisica preliminare perché il servizio alle frazioni è particolarmente gravoso, pertanto è opportuno possedere una forma fisica adeguata per sopportare il lavoro sotto il sole e con temperature molto elevate. Per la prossima estate è previsto anche l’avvio del servizio di parcheggi a pagamento nella frazione di Solanas, per cui sarà ancora più necessario implementare la presenza di un servizio di controllo. C’è tempo sino al 1 ottobre 2024 per poter inviare la domanda attraverso la piattaforma telematica , se si possiedono tutti i requisiti previsti dal bando.

L’auspicio, chiude Fiori «è che ci possa essere una massiccia adesione di partecipanti al concorso per una figura professionale che richiede passione, senso di sacrificio e una robusta preparazione».

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata