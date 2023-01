Una storia che ha dell'incredibile.

Jessica Campus, 41 anni, ha una bambina di quattro anni. La piccola è diabetica, frequenta la scuola materna di via Perra a Sinnai ed è collegata alla mamma con un sensore che segnala i cali di glicemia. E, ogni volta che scatta l'allarme, la mamma corre a scuola per fare l’insulina alla bambina.

Ma da oggi, mamma Jessica non ha un solo sensore a disposizione per monitorare costantemente la sua bimba. In mattinata si è recata alla farmacia della Asl a Quartu, per ritirarli ad un mese dalla richiesta. «Non sono riuscita neppure a contattare telefonicamente la farmacista. Allora ho fatto quello che non ho mai pensato di fare. Mi sono rivolta ai carabinieri che hanno contattato pure loro la Asl. Ma i sensori richiesti non sono ancora arrivati alla farmacia della stessa Asl. Risultato? Domani la bambina non andrà all'asilo».

In attesa che i sensori richiesti attraverso il diabetologo, siano finalmente messi a disposizione. Per poter stare vicino alla bambina, la mamma ha lasciato anche il lavora da cameriera in un albergo.

© Riproduzione riservata