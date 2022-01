Disagi fra i residenti della via Socrate a Sinnai: non funziona Internet.

Dopo la denuncia degli stessi residenti, la Telecom ha inviato i suoi tecnici per risalire al guasto: è stata così verificata la rottura del cavo lungo la strada dove si stanno effettuando nuovi collegamenti per la fibra ottica. Del problema è stato interessato anche l'assessore ai Servizi tecnologici, Nuccio Melis, che ha chiesto la sistemazione della linea visto che sono in tanti ad aver ripreso a lavorare da casa o gli studenti che utilizzano internet per gli studi.

Analoghi disagi si sono verificati di recente nella via Adige dove la Telecom ha già sistemato la linea tranciata sempre durante gli scavi per la messa in opera della fibra ottica.

