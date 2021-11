Le vie dello shopping a dicembre per rilanciare le feste di fine anno e l'economia delle attività artigianali e commerciali a Sinnai.

Si è parlato di individuare per la manifestazione le vie Roma e Mara, della Pineta e Giardini. Si propongono anche i commercianti e artigiani della via Trieste e dintorni, riuniti anche in associazione. L'obiettivo? Partecipare per promuovere tutta una serie di iniziative mirate a rilanciare il comparto in una delle aree del centro urbano a più elevato tasso di attività produttive e commerciali.

Oggi si sono riunite anche la seconda e la quarta commissione comunale. L'associazione insomma scende subito in campo facendo le sue proposte nell’organizzazione de "Le vie dello shopping 2021". Ne ha messo a conoscenza il sindaco Tarcisio Anedda, la Giunta, i consiglieri comunali, la presidente del Consiglio Barbara Pusceddu, i presidenti della seconda e quarta commissione consiliare.

"La manifestazione ‘Le vie dello shopping2021’ organizzata dall’assessorato alle attività produttive e commercio del nostro Comune – si legge nella lettera inviata in Municipio - prevede, tra le altre cose, la chiusura di alcune strade a rotazione per lo svolgimento della stessa manifestazione. Ci sono motivi più che sufficienti per candidare anche la via Trieste come sito imprescindibile per lo svolgimento di tale manifestazione: la via Trieste è la strada con la più alta concentrazione di attività commerciali e artigianali”.

La proposta consiste nell’inserimento della via Trieste nel programma della manifestazione, in una delle date già previste a dicembre, con la possibilità di includere anche il sabato, estendendo a due giornate l’evento: inizio il sabato pomeriggio con termine domenica sera. Posizionamento di gazebo da destinare agli hobbisti, commercianti e artigiani, operatori del proprio ingegno, dislocati lungo tutto il percorso della via Trieste e vie laterali limitrofe.

L'associazione fa conoscere anche i programmi nel dettaglio.

"Avranno ampio spazio – si legge nel comunicato - tutti i gruppi di canto corale e is cantadoris presenti nel nostro territorio. Giocolieri e artisti di strada con esibizioni mirate all’intrattenimento dei più piccoli. Una parte della strada sarà adibita all’esposizione e alla degustazione dell’olio d’oliva di Sinnai, con gazebo dedicati ai produttori locali. Sarà premiato durante la manifestazione il miglior olio d’oliva di Sinnai, una giuria qualificata presente alla manifestazione, assaggerà e giudicherà pubblicamente i prodotti dando ad ognuno un voto in base alle caratteristiche dello stesso. Ampio spazio sarà dedicato allo sport. Saranno allestiti, oltre ai gazebi dedicati alla promozione delle varie discipline, spazi di esibizione. Saranno presenti le seguenti discipline: ciclismo, palestre fitness, muay thai, atletica, basket. Per la cerimonia di apertura dell’evento si prevede il coinvolgimento della banda musicale Giuseppe Verdi e Il Pentagramma. Al fine di agevolare gli espositori, si chiede di aggiornare il regolamento pubblicato sul sito internet del comune, con l’inserimento della via Trieste nelle strade in cui avverrà la manifestazione”.

