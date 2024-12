Riprendono domani, venerdì, a Sinnai gli appuntamenti con le “Le vie del Natale”.

L’appuntamento è dalle 16 alle 22 nella via Giardini, sino alla via Pintor, tra bancarelle, degustazioni dei prodotti tipici, musica, una gara poetica, Is cerbus , trampolieri e giocolieri: «Un appuntamento attesissimo - dice l'assessore Maurizio Boassa - dopo il successo delle prime due serate che hanno fatto registrare presenze da record».

Ad organizzare è l’amministrazione comunale di Sinnai con la collaborazione dei commercianti. Per il 20 dicembre è previsto l’ultimo appuntamento nella via Pineta. Nuovo appuntamento sabato e domenica anche nella zona industriale con Vabbo Natale nella zona industriale, sempre a Sinnai dove lo scorso fine settimana si è registrato un boom di presenze. Un “Vabbo Natale” che si presenta con una veste totalmente rinnovata con i mercatini, il presepe, la mostra degli antichi abiti tradizionali di Sinnai, una nuova casa di babbo natale e una grande novità: una pista di pattinaggio su ghiaccio aperta tutti i giorni.

