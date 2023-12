A Sinnai le ruspe sono entrate in funzione demolendo la vecchia piscina, per creare lo spazio per un modernissimo impianto olimpionico (uno dei pochi in Sardegna) con vasca di 50 metri, utilizzabile per manifestazioni nazionali ed internazionali. Previsto anche un impianto solare termico per il riscaldamento dell'acqua ,un sistema di panelli fotovoltaici, di un bar e di impianti per il padel e il calcetto.

Saranno costruite anche le gradinate e la palestra. Il costo dell’intervento è di cinque milioni arrivati col Pnrr e 300mila euro messi a disposizione dal Comune di Sinnai.

L’appalto è stato vinto da una impresa siciliana e interessa una parte del progetto per un totale di tre milioni e 300mila euro. Stanziati altri due milioni per la realizzazione di impianti sportivi collaterali, degli spogliatoi e per la sistemazione degli stessi spazi esterni. I lavori dovrebbero essere ultimati fra un anno.

«Avremo un impianto moderno e funzionale – dice il sindaco Tarcisio Anedda - una struttura che potrà ospitare anche appuntamenti nazionali di livello. La vecchia piscina era chiusa da alcuni anni: un impianto obsoleto con spese di gestione salatissime». La vecchia piscina era stata chiusa alcuni anni fa.

Contemporaneamente, sono in corso a Sinnai anche le altre opere previste con i finanziamenti (oltre 10milioni) del Pnrr. «In queste settimane-dice l’assessora ai Lavori pubblici, Aurora Cappai- sono iniziati i lavori da tre milioni per la scuola Media di via Caravaggio, per il recupero del Cinema Roma, per un asilo a Sant'Isidoro. Avviati i lavori per la costruzione delle nuove sedi delle associazioni di volontariato nell’area dell’ex mattatoio. Oltre dieci di milioni di euro arrivati con i Pnrr: per il momento, si sta procedendo nel rispetto dei tempi».

In questi giorni si lavora per avviare le opere legate a ulteriori nuovi finanziamenti arrivati dalla Regione. «Con questi progetti-dice l’ingegner Valentina Lussu, capo dell’ufficio tecnico del Comune- è prevista la sistemazione delle palestre di via Giotto e di via Olimpia (un milione e 100mila euro), delle strade di Solanas (un milione), per la costruzione della caserma dei carabinieri (due milioni). Con altri due milioni-chiude Lussu-si completerà l'intervento esterno alla piscina. Ricordo anche i lavori in corso in pineta e un altro progetto da 500mila euro per la sistemazione di strade a Sinnai».

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata