Una discarica illecita di rifiuti in un terreno agricolo situato lungo la statale 130, ad Assemini. È quanto hanno scoperto i carabinieri dopo alcuni accertamenti sulle proprietà di una società locale in capo a una 53enne imprenditrice di Quartu Sant’Elena.

Per la donna, amministratrice della società e ritenuta dunque responsabile di gestione non autorizzata e combustione illecita di rifiuti, è scattata la denuncia a piede libero. Secondo quanto emerso, nell’area agricola sarebbero stati smaltiti, mediante combustione non autorizzata, rifiuti urbani ingombranti e speciali, prevalentemente di natura plastica.

Eseguito anche il sequestro dell’area di circa 300 metri quadrati utilizzata per le attività illecite, nonché dei rifiuti rinvenuti sul posto. Il valore complessivo del sequestro è stato stimato in circa 10.000 euro.

Le prossime decisioni sulle attività da svolgere nell'area verranno prese dall’Autorità Giudiziaria che coordina le indagini del NOE di Cagliari.

