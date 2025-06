Il Consiglio comunale di Muravera ha ufficializzato la nomina di Daniele Battaglia a nuovo comandante della compagnia barracellare per il triennio 2025-2028. Come si legge in una nota dell'Ufficio stampa del Comune, «Battaglia è stato scelto dal Consiglio tra una terna di nomi votata dall’assemblea dei barracelli. L’elezione si è svolta a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dalla normativa, e si è conclusa con l’approvazione unanime dell’aula. La nomina sarà ora formalizzata con decreto del sindaco, cui seguirà il provvedimento di immissione in servizi».

«La riconferma della compagnia barracellare – prosegue ancora la nota – è avvenuta in modo automatico, come previsto dalla legge, non essendo stata presentata alcuna disdetta nei sei mesi precedenti alla scadenza del triennio 2022-2025. Con l’elezione di Battaglia si apre ora un nuovo ciclo operativo, in continuità con le funzioni assegnate alla compagnia: vigilanza rurale e tutela ambientale».

