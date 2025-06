Sta bene, fuori pericolo, la donna di 28 anni, di Villaputzu, volata sotto un ponte sulla statale 387 che percorreva sulla direzione Muravera-San Vito. Arrivata al San Marcellino di Muravera in codice rosso per dinamica, è stata ricoverata con le successive visite mediche con risultato decisamente confortante. La donna è fuori pericolo.

Secondo una prima ricostruzione, la donna, una casalinga, stava viaggiando sulla 387 quando, per cause attualmente in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del proprio veicolo. L’autovettura è andata a collidere contro il guard rail laterale, sfondandolo e precipitando dal ponte.

I soccorsi sono stati tempestivi: la conducente, cosciente ma in gravi condizioni, era stata trasportata in codice rosso in ospedale dal personale sanitario del 118.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Vito e dell’Aliquota Radiomobile che coordinati dal maggiore Massimo Meloni, comandante della Compagnia del Sarrabus-Gerrei , hanno effettuato i rilievi di legge.

Il tratto stradale interessato è stato messo in sicurezza dal personale dell’Anas, che ha provveduto alla gestione della viabilità e alla verifica delle condizioni infrastrutturali del ponte.





