Il Comune di Muravera mette a disposizione un fabbricato (recentemente riqualificato) in località Capo Ferrato, con l’obiettivo di promuovere progetti a carattere sociale, culturale e ambientale. La struttura che sino a pochi anni fa ospitava il centro di educazione ambientale Ceas (ora a Feraxi) sarà concessa ad enti pubblici o realtà del terzo settore (associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative e istituzioni di utilità sociale) per almeno sei anni.

L’immobile, composto da un corpo unico di 268 metri quadri, si sviluppa su un solo livello ed è dotato di impianti elettrici, idrici e climatizzazione a pompa di calore. L’area di pertinenza esterna si estende per circa 3500 metri quadrati. Il fabbricato non è collegato alla rete fognaria: tale intervento, come anche ogni altra opera necessaria all’agibilità, sarà a carico del futuro concessionario, che dovrà affrontare l’onere completo delle autorizzazioni e dei lavori.

Il valore stimato del canone annuo è di 13.320 euro ma sono previste riduzioni importanti in base alla natura del progetto: fino al 90 per cento per attività socio-assistenziali, del 40 per cento per iniziative culturali, educative e sportive e del 20 per cento per progetti legati all’ambiente e alla tutela degli animali.

La struttura potrà ospitare attività assistenziali rivolte a disabili, anziani e minori a rischio, iniziative per la prevenzione e il recupero dalle dipendenze, progetti educativi, culturali e sportivi, nonché azioni a favore dell’ambiente e del paesaggio. I soggetti interessati dovranno presentare un progetto dettagliato che indichi l’utilizzo degli spazi, la programmazione delle attività, le ricadute attese sul territorio e un piano di investimenti. L’immobile non potrà essere sub-concesso o utilizzato per scopi diversi da quelli dichiarati. L’istanza di partecipazione dovrà essere consegnata entro le ore 12 del 14 luglio 2025.

