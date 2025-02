I lavori per la sistemazione ed il recupero del primo lotto (piano terra) dell’ex Centro Pilota Isola, di proprietà della Regione Sardegna, dovrebbero essere ultimati entro la prossima estate. Il “Centro” è stato affidato in comodato gratuito per 25 anni al Comune di Sinnai. Il progetto in corso viene realizzato con una spesa di 547mila euro del cosidetto piano “Tramas”. I locali erano da tempo in stato di abbandono, danneggiati persino da incendi e atti vandalici.

L’intervento del Comune ha in sostanza garantito la sistemazione della parte esterna dell’intero fabbricato (ubicato nella via Piave) e la sistemazione dell’intero primo piano che ora dovrebbe essere nuovamente utilizzato per la creazione e valorizzazione del cestino in giunco e fieno, per la sua esposizione, assieme al costume tipico locale. Qui potrebbe operare la vendita dei prodotti di cestineria; mostre, fiere e dimostrazioni e la scuola dell'intreccio in giunco e fieno. L’obiettivo è quello di trasformare il Centro Isola una sede turistica oltre i confini comunali. Per il futuro si pensa a sistemare anche il piano di sopra: chiesto dal Comune un altro contributo di 600mila euro.

