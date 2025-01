Sono in fase di ultimazione a Sinnai i lavori i costruzione "Polo dell'associazionismo" in Via Olimpia.

L'opera sta sorgendo nell'area cortilizia dell'ex mattatoio con due nuovi stabili su più piani.

I lavori sono stati appaltati a fine luglio del 2023 e avviati a ottobre dello stesso anno con un finanziamento di tre milioni di euro del Pnrr.

L'intervento consiste nella realizzazione di due fabbricati da destinare a sede delle associazioni locali, oggi ospitati in locali comunali o senza una sede propria. Dovrebbe trovare spazio anche l'Avis.

Il progetto preliminare era stato redatto nel 2016 grazie ai fondi P.I.S.U. (programma integrato di sviluppo urbano). Poi il finanziamento Pnrr dopo tanti anni di attesa.

