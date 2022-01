Ancora nessuna traccia dell'ex macellaio scomparso a dicembre dalla sua abitazione di Sinnai. I carabinieri hanno effettuato diverse ricerche sul territorio che per oggi si sono concluse con un nulla di fatto.

Intanto i militari hanno repertato due denti e alcuni abiti trovati nell'abitazione dove erano custoditi anche sette cani. Tutto sarà affidato al Ris per gli accertamenti necessari. Tra le ipotesi, come è noto, è che l'uomo sia morto per un malore per poi essere stato divorato dai suoi cani.

Ma le indagini vanno avanti a 360 gradi: non si esclude che l'uomo possa essere vivo o che sia morto da qualche altra parte. Da anni si allontanava da casa senza informare nessuno, neppure i vicini di casa.

