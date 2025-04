La consigliera comunale Aurora Cappai di "Uniti per Sinnai", ha presentato una interrogazione alla sindaca Barbara Pusceddu per sapere se il fabbricato scolastico di via Caravaggio in fase di ultimazione, potrà aprire a settembre con l'apertura dell'anno scolastico 2025/2026 anche la disponibilità di tutto l'arredo necessario. L'interrogazione è stata letta in aula dal consigliere di "Uniti per Sinnai", Paride Casula. La sindaca ha risposto che ci sono tutte le garanzie per poter consegnare il fabbricato alla scuola in tempo utile per l'inizio del prossimo anno scolastico. La nuova sede è stata finanziata con fondi Pnrr per tre milioni e 500mila euro e con altri fondi comunali e regionali er complessivi quattro milioini. Sta sorgendo nell'area della vecchia sede che era stata demolita a novembre 2023.

La nuova scuola è strutturata su due piani con al centro un ampio spazio polifunzionale, 120 metri quadrati per sette metri di altezza. Attorno a questa sala, organizzate su due piani, sono disposte otto aule, la sala mensa, due laboratori e un'aula di informatica, a cui si aggiungono la sala colloqui, la presidenza, la mediateca e l'archivio. Il progetto finale è una struttura didattica all'avanguardia che risponde alla moderna visione della didattica e della vita scolastica. A inizio anno scolastico i ragazzi che frequentavano la scuola demolita, erano stati trasferiti in un caseggiato del rione di Sant'Isidoro.

