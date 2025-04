Al via la liquidazione del Reis - 2024. In pagamento la mensilità di febbraio 2025. I beneficiari riceveranno l’accredito delle somme spettanti a partire da oggi.

Una boccata d'ossigeno per gli interessati. ll Reddito di inclusione sociale è una misura regionale istituita con una legge regionale del 2016. Prevede un sostegno per le famiglie che vivono una situazione di difficoltà socioeconomica.

Il Reis non è compatibile con l’assegno di inclusione (Adi) mentre è compatibile con il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), con l’assegno unico universale e con ogni altra forma di aiuto e supporto erogato a livello nazionale o regionale, per i quali è fatto obbligo di presentare preventivamente la relativa domanda per coloro che ne hanno i requisiti.

L’erogazione del beneficio è condizionata all'adesione a un progetto d’inclusione attiva, fatta eccezione per i casi di esonero.

© Riproduzione riservata