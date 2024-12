L’approvazione delle nuove aliquote dell’Imu per il prossimo anno e l’adozione dello studio di assetto idrogeologico (parte idraulica), in variante al piano stralcio di assetto idrogeologico (P.A.I.) relativo all'intero territorio comunale, sono due dei punti punti iscritti all’ordine del giorno per il prossimo Consiglio comunale di Sinnai, convocato per domani, 23 dicembre, alle 18. In discussione nella stessa seduta anche la verifica dei prezzi delle aree da cedere in diritto di superficie o in proprietà per l’anno 2025 nei P.E.E.P. e nel P.I.P, l’approvazione del DUP.

All’ordine del giorno della seduta, anche l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, l’esame della variazione al Bilancio 2024/2026, la ricognizione periodica e approvazione delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2023.

Il Consiglio dovrà occuparsi anche dell’affidamento del servizio di tesoreria 2025/2027 al Banco di Sardegna con la possibilità di rinnovo per il successivo biennio.

Da approvare l’adozione definitiva del Piano di lottizzazione “San Cosimo”.

In discussione anche la mozione per l’istituzione di una “Stanza azzurra” sul territorio comunale, presentata dai consiglieri di Forza Italia Roberta Simoni e Walter Zucca.

© Riproduzione riservata