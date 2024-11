Presto una nuova sosta per le corriere dell’Arst nella parte finale della trafficatissima via Roccheddas. Attualmente, la fermata dei mezzi di linea si sviluppa tra gli stop dell’ultimo tratto delle vie Ninasuni e Soleminis, creando una situazione di pericolo soprattutto quando a sostare sono i grossi mezzi dell’Arst ( lunghi sino a 18 metri ), che occupano tutto il tratto della via Roccheddas, tra le vie Ninasuni e Soleminis, ugualmente molto frequentate.

La Polizia locale e tecnici dell’Arst hanno già effettuato un sopralluogo. La soluzione dovrebbe essere trovata spostando la fermata di alcune decine di metri rispetto all’attuale punto di sosta: in questo modo potranno essere evitati i disagi e i pericoli che si creano agli stop delle vie Ninasuni e Soleminis per il continuo arrivare delle auto. Una operazione molto semplice con la realizzazione di una nuova segnaletica e l’installazione dei cartelli di fermata dei mezzi pubblici.

La via Roccheddas è una delle strade più trafficate di Sinnai che in sostanza attraversa gran parte dell’abitato sino alla via Tiziano e al quartiere di Sant’Isidoro. Il traffico si svolge a senso unico, sino alla via Iglesias.

