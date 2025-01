Il Parco delle Rimembranze a Sinnai apre tutti i giorni al pubblico. La decisione è stata presa dall'amministrazione comunale per favorire le visite al parco, che finora ha aperto solo in occasione della cerimonia del 4 novembre.

In passato è rimasto aperto per diverse settimane, con pochissime visite. Ora si vuole favorire ancora le visite, ricordando che il Parco custodisce le lapidi in graniti dei soldati sinnaesi caduti in guerra. Un’occasione per lasciare un fiore nella lapide dei propri cari che non ci sono più.

Da alcuni giorni, inoltre, il Parco ospita anche la targa commemorativa della Shoah, donata nel 2020 da consiglieri comunali e assessori.

© Riproduzione riservata