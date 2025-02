Il padre morto alcuni anni fa, con la salma che ora riposa nella parte alta di un blocco di loculi nel nuovo cimitero. Un figlio disabile costretto in carrozzella, chiede ora che la salma sia posizionata sul primo livello a pochi centimetri di altezza dal terreno per poter metterci i fiori.

L'interessato si è rivolto al Comune interessando anche il consigliere capo gruppo di Forza Italia Walter Zucca, che ha inviato un interrogazione in vista della riunione del prossimo Consiglio comunale. Zucca chiede se è possibile trovare una soluzione, spostando la salma in un loculo accessibile al giovane disabile. «Chiedo all’esecutivo se sia possibile prevedere l'assegnazione di loculi accessibili, per esempio in prima o seconda fila, in deroga al diritto di prelazione, per venire incontro alle esigenze delle persone con disabilità». Il cittadino in questione, per anni si è recato in cimitero accompagnato dall’anziana madre per portare un fiore alla tomba del padre, deceduto da diversi anni e ubicato in un loculo in alto.

«L'interessato», ha spiegato Zucca, «nel frattempo ha anche perso la madre. Ora quindi è costretto a chiedere la cortesia a parenti o amici per mettere un fiore nelle tombe dei genitori. Confido nel buonsenso da parte delle Istituzioni, sono certo che sia possibile andare in deroga ai criteri di assegnazione dei loculi per casi come questo. Un caso da risolvere tutti assieme trovando la soluzione più immediata».

© Riproduzione riservata