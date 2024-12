Una giornata di studi per celebrare l’opera e l’eredità culturale di Foiso Fois in occasione del sessantesimo anniversario del murale “La Rinascita”, realizzato nel 1964 dall’artista sardo Foiso Fois per la scuola elementare di Sinnai.

Il Museo Civico di Sinnai, in collaborazione con il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell’Università di Cagliari, organizza per il dicembre, una giornata di studi dedicata a questa figura chiave per l’arte e la cultura sarda. L’evento, intitolato "1964-2024: Sessant'anni dalla Rinascita - Ricordando Foiso Fois", si terrà presso il Museo Civico di Sinnai e riunirà esperti, studiosi e studenti per un approfondimento multidisciplinare sull’impatto intellettuale, artistico e sociale di Foiso Fois.

Il murale è stato realizzato su una parete esterna del fabbricato nella via D’Arborea, poi messo a disposizione della Asl.

