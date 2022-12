Un incendio si è sviluppato in serata nel deposito attrezzi di un’abitazione di via Verdi (angolo via Rossini), a Sinnai.

Le fiamme hanno sviluppato una coltre di fumo con l'allarme subito lanciato ai vigili del fuoco che hanno rapidamente circoscritto e domato l'incendio, limitando i danni. Subito dopo il sito è stato messo in sicurezza.

Sono quindi scattati gli accertamenti per risalire alla causa dell'incendio che potrebbe essere stato provocato da un cortocircuito.

