La crescente attenzione per l'importanza delle montagne ha spinto l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a proclamare l'11 dicembre la "Giornata internazionale della montagna" (IMD), che si celebra ogni anno dal 2003. Per tale occasione il Gruppo Locale CAI Sinnai (Gerrei Parteolla Sarrabus) della Sezione del Club Alpino Italiano di Cagliari ha promosso ed organizzato in collaborazione con il Gruppo di Lavoro S.I. CAI Cagliari, le Amministrazioni comunali di Sinnai e Burcei, l’Agenzia Forestas, il Circolo Legambiente Su Tzinnibiri di Sinnai, l’Associazione Amministrarori per l’Ambiente (ApA) ed il contributo dell’Associazione di Protezione Civile Ma.Si.Se. la Pulizia dai rifiuti di un tratto del Sentiero Italia (SI Z27).

È stato ripulito dai rifiuti il tratto di Sentiero Italia, circa 6 km, che da Burcei arriva ad Arcu e Tidu ed in particolare un sito che, intersecando una piazzola prossima alla strada provinciale 21, è diventato una vera e propria discarica abusiva.

Una cinquantina di volontari appartenenti alle associazioni presenti, coadiuvati dagli operatori dell’Agenzia Forestas e dell’Associazione Ma.Si.Se hanno recuperato e differenziato i rifiuti lasciati dagli “incivili” che non hanno a cuore e disprezzano i boschi e le bellezze della propria terra. Sono stati raccolti e differenziati diversi quintali di rifiuti che saranno smaltiti a cura dei Comuni di Sinnai e Burcei.

La Giornata internazionale della Montagna è stata una bella occasione per dare un piccolo segnale da parte delle Comunità locali perché ci sia più attenzione al nostro patrimonio ambientale e come la montagna, se curata e amata, possa essere fonte di benessere per chi la vive. Le montagne sono, tra l’altro, fonti d'acqua potabile e giocano un ruolo fondamentale nella regolazione del clima. Ambiente prezioso per la vita, minacciato ogni giorno dall'inquinamento, dal cambiamento climatico e dallo sfruttamento antropico

