Nuova iniziativa del Comitato spontaneo per la difesa del territorio contro il progetto di ampliamento della discarica gestita da Ecoserdiana autorizzato dalla Regione il 17 aprile scorso.

Domani alle 19.30, nell'ex Montegranatico di Donori, si terrà un'assemblea pubblica convocata dal Comitato per fare il punto sul ricorso al Tar presentato dai cittadini con il supporto legale del Gruppo di Intervento giuridico.

Quella di Donori sarà anche l'occasione per fare il punto sulle altre iniziative a tutela del territorio del Parteolla. Durante l'incontro saranno fornite informazioni sul progetto per la realizzazione a Serdiana di un megaimpianto per la lavorazione dei fanghi da depurazione finanziato con 8 milioni di euro dal Pnrr.

