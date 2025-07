Proseguono le anteprime del festival letterario Mondo Eco, a Quartucciu. Domani, mercoledì 9 luglio, all'orto giardino Mariposa de Cardu, in località Su Idanu (ingresso da via Mameli), alle 19.30, Gianluca Medas presenterà il suo nuovo libro, "Emilio Lussu. Il cavaliere Indomito". Il romanzo ripercorre tre momenti chiave della vita dell'intellettuale antifascista e fondatore del Partito Sardo d'Azione, restituendo non solo la vicenda di un uomo, ma il clima di un’epoca. Quest’anno tra l'altro ricorre il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Lussu. Il romanzo di Medas si sviluppa intrecciando documenti processuali, memorie e testimonianze dirette, cercando di far emergere non solo la sequenza degli eventi, ma il senso che questi eventi assumono in un’epoca in trasformazione. Il libro si inserisce in un progetto più ampio dello stesso Medas, che ha l’obiettivo di raccontare la figura di Lussu attraverso diverse forme espressive: oltre al romanzo, infatti, ha realizzato il film "Emilio Lussu. Il Processo" e la rappresentazione teatrale "Fuga da Lipari". A completare il quadro si aggiunge poi una serie di venti podcast che raccontano eventi storici accaduti tra il 1917 e il 1948 (ascoltabili tramite il codice Qr contenuto nel libro).

