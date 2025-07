Torna “Bibliomare”, l’appuntamento che da nove anni porta la Biblioteca comunale sulla spiaggia di Maddalena. Ha preso il via oggi, l’apertura dello sportello bibliotecario ospitato nei locali dell’infopoint: sino alla fine del mese, tutti i martedì e venerdì dalle 10 alle 13, i frequentatori della spiaggia potranno prendere un libro in prestito scegliendolo tra i numerosi titoli presenti in catalogo.

Rita Atzori, responsabile della Biblioteca comunale, spiega come lo sportello a mare sia diventato un punto di riferimento per gli amanti della lettura in spiaggia: “Grazie a Bibliomare siamo riusciti a far crescere il numero dei nostri iscritti, inoltre sono numerosi i turisti che si avvicinano da noi, prendono un libro in prestito e lo restituiscono prima della fine della vacanza. Sui nostri scaffali ci saranno titoli per tutte le età, adulti e bambini potranno trovare quello che cercano per trascorrere in tranquillità il proprio tempo in riva al mare. Questo è il nono anno che la nostra Biblioteca apre uno sportello a Maddalena spiaggia, questo significa che siamo riusciti a far passare il messaggio che leggere è in portante in qualsiasi luogo e in qualunque momento”.

© Riproduzione riservata