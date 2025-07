Aggredita e rapinata da tre donne per un presunto debito che non avrebbe onorato.

La vittima è una barista di Assemini, l’episodio risale alla scorsa notte.

Secondo quanto accertato dai militari della Sezione Radiomobile, intervenuti immediatamente sul posto, le tre si sarebbero presentate nel locale per riscuotere dei soldi che sostenevano fossero dovuti in virtù di un contratto d’affitto in essere con una di loro.

La situazione è presto degenerata: la vittima è stata strattonata e minacciata, e le sono stati sottratti il telefono cellulare e del denaro.

Le tre donne – tutte residenti tra Cagliari e Assemini – sono state identificate e denunciate.

