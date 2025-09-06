Il Comune di Sinnai ha approvato il bando per l’assegnazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Le istanze potranno essere trasmesse entro il 10 ottobre prossimo solo ed esclusivamente tramite la piattaforma on line.

Le ricevute degli avvenuti pagamenti/bonifici del canone di locazione dovranno essere presentate,separatamente, via e-mail al protocollo del Comune.

