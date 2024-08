Sei consiglieri di Forza Italia e "Uniti per Sinnai" hanno inviato al presidente del Consiglio Massimiliano Mallocci una richiesta di convocazione urgente del Consiglio in seduta aperta agli interventi del pubblico (previa prenotazione della richiesta di intervento), per discutere sul tema "Transizione energetica, a quale costo? No alla speculazione energetica ai danni della Sardegna e del territorio di Sinnai. Richiesta di interventi urgenti e straordinari dell'amministrazione comunale al fine di bloccare la speculazione delle nostre montagne”.

È richiesta anche l'audizione dei tecnici comunali per l'esposizione di quanto fatto finora ai fine di opporsi ai progetti speculativi in essere. Si sollecita anche «l'urgenza della conocazione, in quanto - scrivono i consiglieri firmatari Walter Zucca, Roberta Simoni, Paride Casula, Roberto Loi, Aurora Cappai e Cosimo Lai - al momento, non è mai pervenuta nessuna convocazione ufficiale in merito ad un tema così importante e delicato». Come è noto a Sinnai sono quattordici le pale eoliche programmate assieme a tre nel confinante territorio di Maracalagonis il cui Consiglio comunale ha da tempo detto no.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata