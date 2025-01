Resta ancora sconosciuto ai curiosi il nome del fortunato che ha vinto mezzo milione di euro al Centro commerciale "Le Palme".

Anche oggi in paese sono rimbalzati diversi nomi, con il vincitore che sta però riuscendo a conservare l'anonimato. Si parla sempre di un operaio sui 30 anni, ma di ufficiale non c’è nulla, come quasi sempre succede in questo casi.

La vincita è avvenuta a fine anno, al tabacchino-edicola del megastore sulla strada provinciale tra Sinnai e Mara, come sempre frequentatissima.

È molto probabile che in queste ore il fortunato abbia fatto capolino in banca con il "Gratta e vinci" super fortunato per l'avvio dell'iter necessario per poter riscuotere la montagna di euro.

Una edicola-tabacchino, quello del Centro commerciale Le Palme, spesso baciata dalla fortuna con vincite anche da 300mila euro. E i clienti ora sono in aumento. «Non c'è che essere felici», dice Alfio Atzeni, gestore del punto vendita.

