Nella via Emilia arrivando alla circonvallazione di Sinnai nelle ultime settimane è nata una vera e propria discarica di bottiglie di birra vuote. Il segretario di Rifondazione Alessio Serra e il vice presidente dell associazione Sinnai 360 Gigi Mascia si sono mobilitati assieme ad altri volontari ripulendo la discarica che si era formata lungo il canale che fiancheggia la strada alla periferia del paese. Hanno deciso di contribuire con i propri iscritti a bonificare il sito riempendo tantissimi contenitori di bottiglie.

"Siamo sempre più convinti - hanno detto Serra e Mascia- che l’inciviltà vada combattuta dando un buon esempio. Siamo consapevoli che l’amministrazione non possa vigilare in ogni angolo del nostro vasto territorio. Anche per questo, abbiamo deciso di contribuire nel nostro piccolo con un chiaro e forte segnale”.

“Alla nostra iniziativa – aggiungono – viene affiancata anche la nostra proposta per combattere queste azioni: sarebbe utile l'utilizzo delle videotrappole, ma è necessaria soprattutto la sensibilità ambientale di tutti”.

Il problema della discarica di bottiglie era stato segnalato anche dal conisgliere di Sinnai libera, Aldo Lobina. Anche nelle campagne di Sinnai, come in quelle dell'hinterland, le discariche sono tantissime con l'abbandono di inerti, eternit, vecchie gomme e vecchi elettrodomestici. Il tutto anche a dispetto della disponibilità, pure a Sinnai, dell'ecocentro e del servizio porta a porta per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

