Domani, a Sinnai, l’Università della Terza Età e la Biblioteca comunale organizzano una serata dal titolo “La memoria non si sussurra”, per non dimenticare lo sterminio degli ebrei nel corso della Seconda guerra mondiale.

L’appuntamento è alle 17,30 nella sede della Polisolidale in via Libertà. Interverranno Luisella Saddi, Ninetta Serreli, Gianni Murgia.

L’evento si concluderà con la lettura di alcune delle più belle e toccanti poesie scritte sull’argomento, con sottofondo musicale a cura di Gianni Cardia.

