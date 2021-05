Due classi della scuola Medie dell'Istituto numero 1 di Sinnai hanno svolto oggi lezione in pineta: 40 ragazzi accompagnati dai loro docenti hanno raggiunto la pineta all'ora di lezione cimentandosi in diverse materie all'aria aperta.

Un progetto, che potrebbe trasformarsi in un appuntamento più frequente.consentendo agli alunni delle scuole cittadine di riappropriarsi della natura, del contatto con la terra, con gli alberi, con l’aria aperta. Non come esperienza episodica e occasionale (anche se all’inizio necessariamente non potrà essere organizzata se non in questo modo), ma in maniera strutturale, facendo sì che la scuola sia frequentata con una certa sistematicità, vissuta all’aria aperta. Con i 40 ragazzi delle Medie hanno partecipato alla singolare lezione tra i pini i docenti Maria francesca Portas, Chiara Vittone, Tullio Angius, Simone Lecca, Franco carta, ideatore del progetto. Ragazzi e docenti sono stati salutati dalla dirigente scolastica Maria Vincenza Cogotti: una splendida esperienza.

La scuola all’aperto può offrire un diverso modo di apprendere, di relazionarsi, di crescere nella natura e con la natura e preparare così il terreno per vivere l’esperienza emotiva che il contatto con il mondo naturale può regalare e, realizzare.

