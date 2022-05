Con un contributo di Area di due milioni e 226mila euro, l'amministrazione comunale di Sinnai si appresta al recupero di 40 alloggi nella località compresa tra le vie Bellavista e Cirrionis.

Il municipio ha incaricato dello studio del progetto un raggruppamento temporaneo di professionisti per il recupero di immobili, strade circostanti e un'area verde di 356 metri quadrati, attivando un processo di trasformazione culturale e sociale attraverso la condivisione di spazi comuni. Ora l'inizio dei lavori.

Durante la prima fase dei lavori ci si concentrerà sulla sistemazione delle strade, il rifacimento dei marciapiedi, la manutenzione delle piste ciclabili, la riqualificazione dell'area verde, la realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica con installazione di luci a led, la risistemazione della pista di pattinaggio e la stabilizzazione della scarpata nell'attigua via Firenze, che sarà inerbita con l’inserimento di specie erbacee perenni e di specie arbustive autoctone della macchia mediterranea.

Nella seconda fase, ci si dedicherà invece ai lavori specifici dei complessi immobiliari, involucro esterno e zone comuni interne ai condomini.

È previsto un secondo lotto, in fase di definizione, che prevede la riqualificazione dei complessi a schiera nella via Cirronis e di due edifici nella via delle Ginestre.

Prevista anche la sistemazione delle facciate delle costruzioni esistenti, lavori di efficientamento energetico In copertura è prevista la bonifica dal cemento amianto e l'introduzione di pannelli fotovoltaici.

L'obiettivo principale è di conferire decoro e facilità manutentiva agli spazi comuni, che oggi appaiono disomogenei e in parte trascurati. Nei vani scala è stata prevista la tinteggiatura completa delle pareti, con una differenziazione cromatica tra parte bassa e parte alta: nella parte bassa una colorazione più scura crea delle “boiserie” con la duplice esigenza di abbellire le superfici murarie e di consentire che le manutenzioni generalmente concentrate nelle parti basse, più soggette a sporco e usura, siano più semplici e a costi più contenuti perché limitate come estensione.

