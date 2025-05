Entrano stasera nel vivo a Sinnai i festeggiamenti i onore di Sant'Isidoro patrono degli agricoltori. Dopo i tridui di preghiera dei giorni scorsi, per le ore 9 è prevista la celebrazione della Messa solenne col parroco don Sandro Piludu, con omelia di don Claudio Pireddu e i canti del coro Serpeddì di Sinnai. Subito dopo la messa, fra le strade del quartiere di Sant'Isidoro seguirà la processione col cocchio del Santo trainato dai buoi.

Sfileranno anche i trattori addobbati a festa, i gruppi folk Sinnai, di Santa Vitalia di Serrenti, de is Messaius di Uta e di Su Idanu di Quartu. Ci sarà anche la banda musicale di Pirri,diretta dal maestro sinnaese Elia Demuro. Domani celebrazione delle messe. In corso sino a domani anche i riti civili e la mostra contadina del pane, del grano con laboratori e degli scialli antichi, finemente ricamati.

Prevista anche la dimostrazione per la preparazione de sa fregula, dei malloreddus, del pani infroriu, dei culurgiones a spighitta, intagli della carta per i dolci sardi, degustazione infine di pane di grano antichi. Da ammirare anche la mostra de is scatteddus e dei cestini.

Tanti eventi che uniti insieme danno carattere e peculiarità alla mostra che attraverso usi, costumi, pietanze e manufatti, vuole dare uno spaccato della tradizione sinnaese che perdura fino ad oggi. La sagra è organizzata dalla parrocchia di Sant'Idsidoro e dal Comitato diretto da una giovanissima presidente: Beatrice Cogoni.

© Riproduzione riservata