Al via le pratiche progettuali per la realizzazione dei primo lotto dell'impianto di irrigazione nel territorio comunale di Sinnai. Per lunedì l'assessore comunale all'Agricoltura Maurizio Boassa ha convocato un incontro con gli agricoltori, allevatori e hobbysti (aperta comunque a tutti i cittadini).

L'appuntamento è alle 18 nella sede del Vab, nella zona industriale. Saranno presenti con l'assessore Boassa, la sindaca Barbara Pusceddu e il presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale Efisio Perra che illustrerà con alcuni tecnici una bozza di studio del progetto. Sarà presente anche il capo di Gabinetto dell'assessorato all'ambiente Cesare Moriconi, l'ex consigliere regionale che alla fine dell'ultima legislatura regionale ha perorato la causa della gente dei campi (Sinnai è l'unico Comune della zona a non essere servito dal Consorzio di bonifica), assicurando il finanziamento del primo stralcio del mega intervento: il finanziamento ottenuto è di tre milioni di euro.

L'acqua arriverà dall'acquedotto di Corongiu e da qui attraverso le condotte, arriverà nell'agro comunale. Il primo lotto dei lavori dovrebbe essere realizzato in quattro o cinque anni, con l'obiettivo nel frattempo di portare avanti i progetti per i lotti successivi.

