Allarme incendio a Nuraminis.

I vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri sono intervenuti nella zona di "Is Perdas" con un'autopompa e un'autobotte per spegnere le fiamme divampate in un silos contenente polveri di scarto del legno, all'esterno di una falegnameria.

Gli uomini del 115 sono riusciti a domare le fiamme prima che potessero propagarsi, evitando ulteriori danni.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Al termine delle procedure di estinzione è stata avviata la bonifica dell’area e gli accertamenti per chiarire le cause che hanno innescato il rogo.

(Unioneonline/l.f.)

