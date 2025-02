Un normale controllo dei carabinieri si è trasformato in una doppia denuncia per un uomo di 39 anni, operaio residente a Siliqua. Fermato mentre era alla guida, è risultato in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico oltre il doppio del limite consentito.

Durante la perquisizione personale e dell’auto, i militari hanno scoperto che trasportava un fucile semiautomatico, regolarmente denunciato ma custodito in modo non conforme alla legge e con il titolo di detenzione scaduto. Arma e munizioni sono state sequestrate, così come il veicolo, che potrebbe essere confiscato.

Per l’uomo è scattata la denuncia, il ritiro della patente e l’avvio delle procedure per i provvedimenti amministrativi del caso.

(Unioneonline/Fr.Me)

