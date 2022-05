Incidente stradale a Villaputzu, dove attorno alle 10 un Piaggio Porter, per cause in corso d'accertamento, si schiantato contro un albero.

I due occupanti, marito e moglie entrambi villaputzesi, rispettivamente di 92 e 82 anni, sono stati estratti dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito.

Il conducente è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Marcellino di Muravera mentre la consorte, che avrebbe riportato diversi traumi e fratture, è stata trasferita con l’elisoccorso al Brotzu.

Sul posto i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione locale per regolare il traffico e per i rilievi di legge.

