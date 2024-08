Grande successo per la festa di Santa Maria Assunta in Cielo a Ussana.

I festeggiamenti, che si sono chiusi ieri con l’unica data in Sardegna del tour della cantante Gaia, hanno soddisfatto l’intera comunità.

Tanti i complimenti che i cittadini hanno rivolto al comitato guidato da Flaviano Atzori: c’è chi sottolinea la capacità di riuscire a portare in piazza nomi della scena musicale sempre più importanti, chi mette in luce l’impegno e il tempo che il comitato mette durante tutto l’anno per organizzare una festa così importante per la comunità ussanese e chi evidenzia la capacità di far crescere di anno in anno i festeggiamenti in onore di Santa Maria.

«Siamo andati a dormire stanchi e dopo poche ore ci svegliamo felici, grazie Ussana!» dice, sui social, il comitato che ringrazia tutti coloro — dai cittadini agli sponsor, dall’Amministrazione comunale e tutti coloro che hanno dato supporto tecnico e logistico, fino al parroco don Simone — che hanno contribuito alla buona riuscita della festa.

