Si è chiusa a Monastir la stagione ciclistica riservata ai giovanissimi. La manifestazione, valida per l’assegnazione della Coppa Città di Monastir, è stata organizzata dalla Star bike di Monastir di Andrea Carta.

Hanno partecipato oltre 60 bambini e bambine accompagnati dai genitori, nonni, amici, e dai rispettivi tecnici dalle varie società. E’ stata una festa. Le prove per i mini ciclisti sono state suddivise per fasce d’età. Il percorso su un circuito di 830 metri da ripetere più volte a seconda dell’età come da regolamento tecnico della F.C.I.. Si è iniziato con la fascia 5/6 anni con un giro del circuito, prova non agonistica. Le prove “competitive” erano riservate alla cat. G1 (7 anni; 2 giri), G2 (8 anni; 3 giri), G3 (9 anni; 6 giri), G4 (10 anni; 8 giri), G5 (11 anni; 11 giri) e G6 (12 anni; 13 giri).

In queste competizioni non vengono premiati i ragazzi in base all’ordine d’arrivo, ma le società secondo il piazzamento che ottengono i partecipanti nelle varie categorie. La giuria assegna il punteggio ai primi tre classificati di ogni prova (5 punti al primo, 3 al secondo e 1 al terzo). A vincere è stata la “Velo Club Sarroch” con 31 punti, secondo posto Samabike di Samatzai con 30 punti. In terza posizione Gialeto 1909 di Serramanna con 15 punti. Seguono Star bike di Monastir con 14 punti e Pool bike Serramanna con 5. Il premio per la società con il maggior numero di partecipanti è stato vinto dal Velo Club Sarroch. A tutti i partecipanti è stata consegnata la medaglia ricordo della manifestazione.



