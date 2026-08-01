Sfrecciava in auto a oltre duecento chilometri orari in una strada dove il limite, in una strada extraurbana, era di 110. Una pesante sanzione è stata elevata dalla polizia durante i controlli alla circolazione stradale nel Cagliaritano.

La polizia stradale ha segnalato sei conducenti risultati positivi all'alcoltest. Per tre di loro è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Sono inoltre stati accertati due casi di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: un conducente è risultato positivo alla cannabis, mentre un secondo è risultato positivo sia alla cannabis sia alla cocaina. I controlli si sono concentrati principalmente sul lungomare Saline tra Cagliari e Quartu.

In questi giorni la Polizia di Stato è impegnata sul fronte della prevenzione con il Pullman Azzurro e il Laboratorio Mobile per contrastare la guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

L'attività di sensibilizzazione è iniziata ad Assemini, dove il personale specializzato della Polizia Stradale ha partecipato al campo scuola "Anch'io sono la Protezione Civile 2026", iniziativa dedicata alla diffusione della cultura della protezione civile tra i giovani, rivolta a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 10 e i 13 anni.

(Unioneonline/A.D)

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