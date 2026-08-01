Nella spiaggia inclusiva della Marina di San Giovanni, a Muravera, la mattina di giovedì 6 agosto si terrà la prima giornata diocesana dedicata alle persone con disabilità. L’iniziativa è dell’associazione Domu Mia che da ormai cinque anni ha dato vita, appunto, ad una spiaggia inclusiva a pochi chilometri dal centro abitato del paese.

Una iniziativa, quella del 6 agosto, in collaborazione con la Curia Arcivescovile di Cagliari e con don Vittorio Quaranta, responsabile dell'ufficio diocesano per l'inclusione delle persone con disabilità. E proprio il fatto che la Diocesi abbia scelto Muravera e Domu Mia per celebrare la giornata dedicata alle persone con disabilità è un riconoscimento al gran lavoro fatto in tutti questi anni dall’associazione guidata da Ninni Santus.

Il via alle 9.30 con l’accoglienza dei partecipanti. La mattinata proseguirà con i saluti istituzionali e con l’attività “Legami di inclusione”, pensata come momento di condivisione e testimonianza del valore dell’integrazione. Previsto anche un momento spirituale, inserito all’interno di una giornata che punta a unire dimensione religiosa, incontro umano e coinvolgimento delle famiglie e delle associazioni impegnate nel sostegno alle persone con disabilità. La giornata si concluderà con il pranzo conviviale. L’obiettivo, fra le altre cose, è creare uno spazio aperto di relazione e partecipazione. Da parte di Domu Mia l’invito a tutta la cittadinanza ad essere presenti.

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